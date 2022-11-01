Приштина, Сербия, , 23:36 — REGNUM Силы безопасности (армия) Косово 1 ноября провела учения на лесистой местности «Волчье логово», в которых приняли участие кадеты-первокурсники, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Совместные учения Армии Косово и KFOR (с) facebook @mehaj.armend

По словам министра обороны Косовр Арменда Мехая, участники учений «продемонстрировали лидерские качества и навыки группового взаимодействия».

Напомним, ранее армия Сербия была приведена в состояние повышенной боеготовности на фоне прекращения срока упрощенной перерегистрации автомобилей с номерами, зарегистрированными сербскими властями в Косово.

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