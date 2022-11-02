2 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Сергей Фомченков, , 16:25 — REGNUM Что нужно изменить после диверсии на авиабазе «Веретье»?

Планирование диверсий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Надо изменить мышление. Идёт война. Полноценная большая война. Наш противник в этой войне, как и любой другой противник в любой другой войне использует и будет ещё более широко использовать диверсионно-террористические методы ведения войны. То есть, помимо боевых действий на фронте, неизбежны диверсии и террористические акции в нашем глубоком тылу.

В нашем же тылу не только обычные граждане, но и военные люди до сих пор имеют мышление мирного времени, и, находясь далеко от основной линии фронта, думают, что они в тылу. Поэтому охране аэродромов с супердорогой боевой авиатехникой можно и не уделять особого внимания.

«Мы же в тылу», — размышляют они.

Обязательно нужно ввести серьёзную ответственность за недостаточное внимание вопросам безопасности ответственными лицами в военное время.

Ведь всем известно, что наши враги планируют и осуществляют диверсии и теракты на нашей территории и начали это делать ещё до СВО. Соответствующими службами эта информация доводится в том числе и до армейских структур. И если отдельные представители до сих пор не осуществили усиление мер безопасности на вверенных им объектах, то это говорит о беспечности, которая в ходе ведения войны может наносить ущерб больше, чем сознательное вредительство.

Ну, а если говорить о формализованной стороне проблемы, то необходимо сделать выводы из произошедшего, подготовить и разослать точные инструкции по охране военных объектов в фактически военное время.

Выделить на это материальные средства — на оборудование системами видеонаблюдения, датчиками движения и т.д., задействовать на охрану объектов солдат, проходящих срочную службу (тем более, что это не грозит им участием в боевых действиях), усилить взаимодействие с правоохранительными органами и гражданским населением на территориях, примыкающих к военным объектам.

Сергей Фомченков, командир добровольческого батальона «РУсский легион» (Б. А. Р. С. — 13)