Йошкар-Ола, 1 ноября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 28 октября от гриппа вакцинированы в целом 182 093 человека, что составляет около 27% от общей численности населения республики. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В том числе, за счет средств федерального бюджета вакцинацией охвачено 178 686 жителей республики, включая 68 833 ребенка и 109 853 взрослых. За счет других источников финансирования прививку сделали 3407 человек.

В ведомстве подчеркнули, что в эпидемическом сезоне 2022–2023 годов в республике планируется вакцинировать от гриппа 410 200 человек, что составляет более 61% от общей численности населения. Также будут привиты около 75% граждан из групп профессионального риска, а также по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 30 октября, привились от гриппа более 45,5 млн человек, это составляет 31% от общей численности населения страны. В стране наиболее распространены риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, а также вирус гриппа A (H1N1, H3N2), B.

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