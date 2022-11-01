Йошкар-Ола, , 23:16 — REGNUM За неделю с 24 по 30 октября в Марий Эл за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 3183 человека. Показатель заболеваемости составил 9,9 на 10 тыс. населения, что превышает эпидемический порог на 1,5%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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При этом по сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости снизился на 5,7%.

Наблюдается превышение порогового уровня заболеваемости в группе детей в возрасте до двух лет на 1,4%.

По результатам вирусологических исследований биоматериала от больных, в 4,6% образцов выделен возбудитель COVID-19, в 1,6% — вирусы парагриппа, в 0,4% — аденовирусы и риновирусы, в 0,01% – респираторно-синцитиальные вирусы, в 0,06% – бокавирусы и метапневмовирусы. Возбудителей гриппа не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября на территории России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости выявили первый завозной случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2). Этот случай был завозной, из Египта.

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