Москва, , 23:01 — REGNUM В повестке Госдумы нет законопроекта о введении наказания за уклонение от военной службы в период мобилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом говорится в совместном заявлении глав профильных комитетов Госдумы — председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия») и председателя комитета по безопасности Василия Пискарёва («Единая Россия»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», — цитируют парламентариев в «Единой России».

При этом там уточнили, что инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации, действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Авторы преследовали цель выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об уголовном наказании за отказ от мобилизации разработали депутаты фракции «Единая Россия». Предполагается, что за отказ от мобилизации будут штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.

С критикой на законопроект и на единороссов обрушился лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев. Инициатива парламентариев от «Единой России» ввести уголовную ответственность за отказ от мобилизации демонстрирует, что партия стала главной оппозицией президенту России Владимиру Путину и Генштабу, полагает депутат. «Если вы считаете, что россияне готовы защищать страну только под страхом тюрьмы, так и скажите. Посмотрим, что люди вам ответят», — отметил Нечаев.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября доложил главе государства о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране. Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, сказал министр.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила о якобы имеющихся договоренностях между депутатами и Минобороны об отказе от корректировке закона о мобилизации.

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