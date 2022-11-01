Ижевск, , 22:59 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 ноября прививку от гриппа сделали 460 834 человека, в том числе 317 024 взрослых, что составило 47,9% от общего числа подлежащих вакцинации, и 143 810 детей или 58% от подлежащих вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Прививка Mirmam.pro

Вакцинировались от гриппа и 119 510 жителей республики в возрасте старше 60 лет. В профессиональных группах риска прививку сделали 28 239 сотрудников сферы образования, 7373 — общественного питания и пищевой промышленности, 9501 — торговли, 7379 - сферы обслуживания, 3863 - транспорта, 20 803 - медицинских работников, 7143 - студентов.

Наиболее активно делают прививки от гриппа жители Граховского, Красногорском, Якшур-Бодьинского районов республики, а также Ижевска.

Привиться от гриппа в республике можно будет до 1 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 25 октября, от гриппа привиты свыше 40,9 млн человек, что составляет 27,9% от численности населения страны.

Читайте также: Прививку от гриппа сделали почти 28% жителей России