Скопье, 1 ноября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 1 ноября вновь повторил своё обещание обеспечить достаточные объемы поставок продовольствия и электричества, а также отопление для всех граждан страны.

Sdsm.org.mk Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски

По словам Ковачевски, правительство сфокусировано на привлечении инвестиций в энергетический сектор для того, чтобы более эффективно справиться с последствиями глобального кризиса.

«Я пообещал и выполню свое обещание, каждая семья получит питание, электричество и отопление. Правительство сфокусировано на привлечении инвестиций в энергетический сектор. Мы увеличили производство электрической энергии, для того чтобы удовлетворить потребности всех», — заявил он.