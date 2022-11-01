Тирана, , 22:52 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 1 ноября прокомментировал заявление главы профсоюза университетских работников страны Сандера Ковачи о намерении десяти преподавателей университетов провести голодовку протеста в случае, если власти не вступят в диалог с профсоюзом до 16:00 по местному времени 2 ноября.

Эди Рама Bundesministerium für Europa

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что требовать повышения заработной платы через забастовки могут только люди, не имеющие чувства патриотизма.

«Персона нон-грата приказала поставить правительству ультиматум голодовкой учителей! Только люди без религии и без родины, болтуны и хулиганы, которые не служат Албании и албанцам, голодают только ради повышения зарплаты».

Преподаватели требуют повышения своей заработной платы на 50% в течение двух лет из средств бюджета.

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