Тирана, 1 ноября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 1 ноября прокомментировал заявление главы профсоюза университетских работников страны Сандера Ковачи о намерении десяти преподавателей университетов провести голодовку протеста в случае, если власти не вступят в диалог с профсоюзом до 16:00 по местному времени 2 ноября.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что требовать повышения заработной платы через забастовки могут только люди, не имеющие чувства патриотизма.

«Персона нон грата приказала поставить правительству ультиматум голодовкой учителей! Только люди без религии и без родины, болтуны и хулиганы, которые не служат Албании и албанцам, голодают только ради повышения зарплаты».

Преподаватели требуют повышения своей заработной платы на 50% в течение двух лет из средств бюджета.