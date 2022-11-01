Йошкар-Ола, , 22:47 — REGNUM Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Марий Эл по итогам января-августа текущего года составила 38,029 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата жителей республики выросла на 12,5%, свидетельствуют данные Маристата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Только в августе начисленная заработная плата работников республики составила 38,032 рубля, что на 15,7% больше показателя августа прошлого года.

Максимальная средняя начисленная зарплата в республике составляет 66,35 тыс. рублей, она зафиксирована в деятельности профессиональной, научной и технической. Зарплата сотрудников финансовых и страховых компаний составила в среднем 58,41 тыс. рублей в месяц, работников компаний информатизации и связи — 56,739 тыс. рублей.

В то же время реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе–августе снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Размер реальной зарплаты статистическое ведомство не указывает. Только в августе 2022 года средняя зарплата выросла от уровня годом ранее на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сослался на прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%.

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