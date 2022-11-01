Москва, , 22:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о формировании программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодёжного туризма в стране. Об этом сообщает 1 декабря пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Рассмотреть вопрос о формировании программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодёжного туризма путём консолидации успешных молодёжных проектов и программ, в том числе проекта «Больше, чем путешествие», программы молодёжного и студенческого туризма, программы мобильности волонтёров, иных аналогичных проектов и программ», — говорится в поручении глава государства.

Также президент поручил подготовить предложения по созданию единого оператора, осуществляющего методическое и организационное сопровождение такой программы, и определить источники её финансирования.

Реализацией поручений должно заняться Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) при участии Минпросвещения, Минобрнауки и «других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 декабря 2022 года.