Тирана, , 22:46 — REGNUM Глава профсоюза работников вузов Албании Сандер Ковачи 1 ноября сообщил о том, что в случае, если правительство будет игнорировать требования преподавателей или даст негативный ответ на их требования, то со среды, 2 ноября, десять преподавателей начнут голодовку протеста в здании университета.

Забастовка Цитата из к/ф «Как зелена была моя долина». реж Джон Форд. 1941. США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение о голодовке будет принято в 16:00 по местному времени.

Преподаватели требуют повышения своих заработных плат на 50% в течение двух лет за счет бюджета. Ранее в правительстве предложили повышение заработной платы на 15%, из которых 8% должно осуществляться за счет самих университетов.

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