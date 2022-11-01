Казань, , 22:36 — REGNUM Теплоход-сухогруз «Очаков» сел на мель на Каме в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сухогруз The Photographer

По данным ведомства, сухогруз следовал по направлению Ерзовка — Астрахань. Вечером 1 ноября от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства (контрольный пункт Чистополь) поступило сообщение, что на 1477,5 км реки Кама за правой кромкой судового хода теплоход сел на мель.

В составе груза на борту судна — около 1750 тонн пиломатериалов. Сухогруз движению по реке не мешает, течи нет. Решение о снятии судна с мели будет приниматься в светлое время суток.

Как сообщало ИА REGNUM, катамаран «Москва» со 174 пассажирами на борту сел на мель в проливе Старка у острова Русского во Владивостоке 1 октября. В условиях сильного густого тумана судно село на мель Повреждений катамаран не получил, пострадавших на борту не было, всех успешно эвакуировали.

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