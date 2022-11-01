Оренбург, 1 ноября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершены все мероприятия по частичной мобилизации. Об этом написал 1 ноября в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мероприятия по частичной мобилизации в Оренбуржье завершены, регион выполнил все поставленные задачи», — отметил чиновник.

Также Паслер добавил, что власти региона остаются на связи с каждой семьёй мобилизованных и помогают решить первоочередные вопросы. А 1000 добровольцев и мобилизованных уже получили из областного бюджета на указанные ими счета единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о выполнении плана по призыву в рамках частичной мобилизации. А 31 октября Минобороны объявило об окончании в России частичной мобилизации.

С 1 ноября по всей стране начался осенний призыв на срочную службу. Он продлится до 31 декабря.