Москва, 1 ноября 2022, 22:33 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приняла участие в Межрегиональном форуме «Женщины — гарантия стабильности, безопасности, созидания, возрождения мира: передовая практика, позитивные действия, новые идеи», организованный по инициативе Уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой.
Участники форума обсудили положение женщин и их поддержку в условиях новых вызовов. Детский омбудсмен отметила, что в социальной сфере задействовано большее количество представительниц прекрасного пола. Среди региональных уполномоченных по правам ребенка порядка 70% — женщины.
Отдельно Уполномоченный остановилась на стратегических программах, которые направлены на помощь не только детям, но и их мамам.
В первую очередь с этими мамами проводится медицинско-социальная реабилитация.
Отдельно она обратила внимание на участившиеся обращения от бабушек, готовых взять на себя временную опеку над внуками.
Особого внимания требуют мамы, оставшиеся одни с ребенком-инвалидом. Для них поддержка начинается с сообщения диагноза в роддоме.
Из обращений к Уполномоченному следует, что многодетные семьи не всегда могут реализовать права на определенные меры поддержки. Совместно с губернаторами институт уполномоченных по правам ребенка прорабатывает вопрос приведения местных льгот для многодетных семей к единому стандарту внутри одного региона.
Мария Львова-Белова отметила растущую социальную активность женщин и актуальность выдвигаемых ими инициатив. В частности, во время частичной мобилизации благодаря обращениям женщин Генштабом Вооруженных сил РФ был принят ряд изменений относительно отсрочки.