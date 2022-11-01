Москва, 1 ноября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приняла участие в Межрегиональном форуме «Женщины — гарантия стабильности, безопасности, созидания, возрождения мира: передовая практика, позитивные действия, новые идеи», организованный по инициативе Уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

Участники форума обсудили положение женщин и их поддержку в условиях новых вызовов. Детский омбудсмен отметила, что в социальной сфере задействовано большее количество представительниц прекрасного пола. Среди региональных уполномоченных по правам ребенка порядка 70% — женщины.

Отдельно Уполномоченный остановилась на стратегических программах, которые направлены на помощь не только детям, но и их мамам.

«Ряд наших стратегических направлений акцентирован на то, чтобы поддержать женщин в трудной жизненной ситуации, женщин, которые воспитывают детей с инвалидностью, поддержать многодетные семьи», — сказала Мария Львова-Белова.

Одна из главных задач — сокращение числа детей до четырех лет, находящихся в домах ребенка. «Мы стали изучать, оказалось, что этих детей в основном отдают женщины, у которых есть проблемы с алкоголем, выпускницы детских домов, женщины, от которых отказались их мужчины. Очень важно, чтобы с ними велась комплексная работа», — сказала детский омбудсмен.

В первую очередь с этими мамами проводится медицинско-социальная реабилитация.

«Очень важно, чтобы мы этих женщин не табуировали, чтобы мы не говорили, что на них крест и дальше с ними работать нельзя. Мы видим, что реально, при определенной поддержке, в более 50% случаев этой маме можно помочь, и она малыша заберет домой», — отметила Мария Львова-Белова.

Отдельно она обратила внимание на участившиеся обращения от бабушек, готовых взять на себя временную опеку над внуками.

«Нужно ограничить совершенно ненужный у ребенка опыт — попадание в учреждение, и дать возможность родственникам и близким их воспитывать», — подчеркнула детский омбудсмен.

Особого внимания требуют мамы, оставшиеся одни с ребенком-инвалидом. Для них поддержка начинается с сообщения диагноза в роддоме.

«Мы внедряем протокол сообщения диагноза в регионах, и видим реальный результат от этого. Такой разговор поможет не отказаться от ребенка и даст родителям возможность видеть дальнейший реабилитационный маршрут, получить контакты помогающих сообществ», — сказала Мария Львова-Белова.

Из обращений к Уполномоченному следует, что многодетные семьи не всегда могут реализовать права на определенные меры поддержки. Совместно с губернаторами институт уполномоченных по правам ребенка прорабатывает вопрос приведения местных льгот для многодетных семей к единому стандарту внутри одного региона.

Мария Львова-Белова отметила растущую социальную активность женщин и актуальность выдвигаемых ими инициатив. В частности, во время частичной мобилизации благодаря обращениям женщин Генштабом Вооруженных сил РФ был принят ряд изменений относительно отсрочки.