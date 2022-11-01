Лондон, , 22:32 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе продолжила снижаться на торгах во вторник, 1 ноября, и опустилась ниже отметки в $1200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1189,2 за тысячу кубометров, что на 5,8% ниже расчётной цены предыдущего дня — $1262,7 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась более чем на 7% и на минимуме достигала $1171,7 за тысячу кубометров.