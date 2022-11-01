Каховка, Херсонская область, , 22:26 — REGNUM Принудительные меры эвакуации будут применяться к жителям Каховского района Херсонской области с 6 ноября, сообщается в телеграм-канале администрации района.

Прибытие перемещенных жителей Херсонской области на ж/д вокзал Джанкоя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Администрация призвала жителей незамедлительно покинуть населённый пункт в связи с опасностью для жизни.

«Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации, возьмите документы, деньги, ценные вещи и тёплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что по месту эвакуации предоставляется бесплатное проживание и питание. Зарегистрироваться на эвакуацию жители могут в администрации района, в ДК«Мелиоратор», и в администрации сельсоветов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о расширении зоны перемещения жителей региона — теперь население вывозят также из 15-километровой зоны левобережной части Днепра. Перемещение планируется провести за трое суток — всего планируется вывезти около 70 тыс. человек.

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