Каховка, Херсонская область, 1 ноября 2022, 22:26 — REGNUM Принудительные меры эвакуации будут применяться к жителям Каховского района Херсонской области с 6 ноября, сообщается в телеграм-канале администрации района.
Администрация призвала жителей незамедлительно покинуть населённый пункт в связи с опасностью для жизни.
В администрации подчеркнули, что по месту эвакуации предоставляется бесплатное проживание и питание. Зарегистрироваться на эвакуацию жители могут в администрации района, в ДК«Мелиоратор», и в администрации сельсоветов.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о расширении зоны перемещения жителей региона — теперь население вывозят также из 15-километровой зоны левобережной части Днепра. Перемещение планируется провести за трое суток — всего планируется вывезти около 70 тыс. человек.
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