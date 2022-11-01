Липецк, 1 ноября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия») встретилась с переселенцами из ДНР, ЛНР и Харьковской области, которые обосновались в ПВР Данковского района Липецкой области. Местный предприниматель предоставил для работы ПВР свою гостиницу — сегодня в ней проживает 47 человек, 18 из них дети, самому младшему год.

Иван Шилов, ИА REGNUM
Донбасс

На встрече с депутатом Госдумы переселенцы рассказали, что довольны своим временным жильем и то, как их радушно встретили в Липецкой области. Вопрос с трудоустройством жителей ДНР и ЛНР решается быстро, так как это новые регионы РФ. Жителям Харьковской области для начала нужно получить гражданство РФ, на это по законодательству уходит больше времени. Харьковчане попросили Татьяну Дьяконову помочь в этом вопросе, так как многие из них хотели бы выйти на работу.

»Очень важно, что людям, которые пережили страшные события, сегодня комплексно оказывается помощь, — отметила Татьяна Дьяконова, — В Липецкой области уже сложилась практика, что в ПВР приезжают специалисты всех служб, всех ведомств, чтобы помочь жителям освобожденных территорий максимально полно решить в одном месте и юридические, и бытовые, и организационные вопросы. Сегодня жители Харьковской области говорили о желании выйти на работу, но пока у них нет российского гражданства. Проблема в том, что у людей нет денег на перевод документов. Если семья многодетная, получается приличная сумма. Сейчас с администрацией Липецкой области прорабатываем решение этого вопроса. Думаю, что в ближайшее время удастся закрыть эту проблему. Варианты с работой в районе для этих людей уже нашли».