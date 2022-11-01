Липецк, 1 ноября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия») встретилась с переселенцами из ДНР, ЛНР и Харьковской области, которые обосновались в ПВР Данковского района Липецкой области. Местный предприниматель предоставил для работы ПВР свою гостиницу — сегодня в ней проживает 47 человек, 18 из них дети, самому младшему год.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

На встрече с депутатом Госдумы переселенцы рассказали, что довольны своим временным жильем и то, как их радушно встретили в Липецкой области. Вопрос с трудоустройством жителей ДНР и ЛНР решается быстро, так как это новые регионы РФ. Жителям Харьковской области для начала нужно получить гражданство РФ, на это по законодательству уходит больше времени. Харьковчане попросили Татьяну Дьяконову помочь в этом вопросе, так как многие из них хотели бы выйти на работу.