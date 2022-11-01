Пермь, , 22:23 — REGNUM В Пермском крае с 1 ноября поменялся руководитель регионального министерства тарифного регулирования и энергетики. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

Кадровые назначения Иван Шилов, ИА REGNUM

К своим обязанностям приступила Мария Козлова, которая ранее была первым заместителем министра ЖКХ и благоустройства. Её обязанности на прежнем месте работы перераспределили.

Ранее министерство тарифного регулирования возглавлял краевой вице-премьер Андрей Кокорев. А перед этим в качестве исполняющей обязанности структурой руководила замминистра Вера Ануфриева, которая ушла летом в декретный отпуск.