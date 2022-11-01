Бухарест, 1 ноября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Власти Румынии объявили тендер на осуществление работ по модернизации крупнейшей региональной электроподстанции в Мунтении на юге страны. Об этом 1 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, на реорганизацию работы мощностей структуры необходимо выделить более 45 млн леев (около $9 млн).

«Кардинальное обновление трансформаторной электроподстанции в Мунтении укрепит энергетическую независимость страны», — говорится в заявлении национального оператора по транспортировке электроэнергии Румынии — компании Transelectrica.

Напомним, построенная в 1978 году станция в Мунтении является основным пунктом распределения электроэнергии в восточноевропейском регионе. На сегодняшний день многие ее конструкции находятся в аварийном состоянии.