Москва, 1 ноября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук подготовить предложения по организации туристического направления на Дальнем Востоке с использованием научно-исследовательских судов. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«Представить предложения об использовании для осуществления туристской деятельности на Дальнем Востоке судов, предназначенных для проведения морских научных исследований (при условии обеспечения их проведения», — говорится в поручении.

Также правительству и Российской академии наук поручено обеспечить рассмотрение акционерным обществом «Росгеология» вопроса об использовании для осуществления туристской деятельности на Дальнем Востоке принадлежащих ему судов, предназначенных для проведения морских научных исследований.

Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 декабря 2022 года.