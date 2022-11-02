Москва, , 09:30 — REGNUM С 4 по 6 ноября на территории ВДНХ в Москве можно будет познакомиться с традициями разных регионов РФ, попробовать привезенные оттуда продукты, принять участие в мастер-классах и интеллектуальных играх. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такая программа подготовлена специально ко Дню народного единства.

Фруктовая пастила Марина Захарова © ИА REGNUM

«Москвичам и гостям города предложат оценить гастрономическое разнообразие России — участники из регионов представят порядка 400 видов сыра, рыбы, мясной и молочной продукции. Повара познакомят посетителей с национальными кухнями и приготовят угощения по аутентичным рецептам. А еще в программе — кулинарные мастер-классы и викторина на знание географии», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, особое место займет продукция из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Например, гостей ждут борщ с бычками и юшка гороховая «Мариупольская».