Челябинск, , 22:10 — REGNUM Из Челябинской области с января 2023 года запустят 22 субсидируемых авиамаршрута. Об этом сообщает региональный миндортранс.

Международный аэропорт Челябинск имени И.В.Курчатова — аэропорт федерального значения класса «Б» в городе Челябинске Chelyabinsk2020

Полёты будут осуществлять пять авиакомпаний. 17 маршрутов запланировано из Челябинска. Оттуда можно будет улететь в Волгоград, Иркутск, Казань, Астрахань, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень и т.д.

Ещё пять субсидируемых маршрутов будут из Магнитогорска. Оттуда рейсы запланированы в Самару, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды.