Челябинск, 1 ноября 2022, 22:10 — REGNUM Из Челябинской области с января 2023 года запустят 22 субсидируемых авиамаршрута. Об этом сообщает региональный миндортранс.
Полёты будут осуществлять пять авиакомпаний. 17 маршрутов запланировано из Челябинска. Оттуда можно будет улететь в Волгоград, Иркутск, Казань, Астрахань, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень и т.д.
Ещё пять субсидируемых маршрутов будут из Магнитогорска. Оттуда рейсы запланированы в Самару, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды.