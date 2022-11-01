Сургут, Югра, 1 ноября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) ликвидируют скандальный приют для животных. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Tololo.ru Собаки

Ранее данный приют назывался «Берегиня» и приобрёл плохую репутацию — здесь собаки находились в антисанитарных условиях, под открытым небом в морозы, были вопросы по воде для четвероногих и их питанию. Сейчас у земельного участка, на котором расположен приют, новый владелец. По решению суда приют для собак должен был освободить занимаемую территорию 1 ноября. Но это не сделано.

«Бывший владелец приюта, скандальная «Берегиня», передала животных ООО «Хорт». Прав на земельный участок у «Хорта» нет. Здесь находится только его имущество в виде собак и каких-то построек», — пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеслав Адушкин.

Нынешний землепользователь заявил, что спасает друзей человека с 2018 года. За ночь он успел вывезти 20 животных, убрал часть построек. Исполнить требования приставов он не успел. Но всё-таки придётся, отмечают чиновники и приставы.

Специалисты ветнадзора по Сургуту уверили, что проведут клинический осмотр каждой собаки и выпишут заключение. После чего животные отправятся в приют «Дорога домой» в Белый Яр.