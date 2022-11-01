Самара, , 22:05 — REGNUM Дополнительные предложения по поддержке автопрома представил глава Самарской области Дмитрий Азаров на встрече в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дмитрий Азаров Kremlin.ru

В ходе встречи Азаров напомнил, что экономика региона выдержала санкционный удар.

«Масштабные несправедливые санкции коснулись, в первую очередь, таких технологически и промышленно развитых регионов, как Самарская область. Но сегодня экономика адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошло года», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что Матвиенко поинтересовалась, как в области справляются с импортозамещением.

«Да, зависимость была заметная, несмотря на то, что в последние годы предпринимали усилия и постепенно вопрос импортозамещения решался. Но сейчас время технологического суверенитета, поэтому все компании над этим усиленно работают», — заявил глава региона.

Председатель Совета Федерации поинтересовалась, как обстоят дела на «АвтоВАЗе». Азаров сообщил, что ситуация на этом ключевом предприятии области выправляется.

«Во-первых, благодаря поддержке президента страны, тем решениям, которые были приняты на совещании по развитию автопрома в рамках Петербургского международного экономического форума. Мощный импульс был дан, все решения реализованы. Это позволило «АвтоВАЗу» уже в сентябре выйти на устойчивую, ритмичную работу», — отметил он.

Глава региона напомнил, что в кратчайшие сроки был найден целый ряд эффективных решений, которые способствовали восстановлению работы предприятия.

Сообщается, что, говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, Азаров представил дополнительные предложения, которые касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.

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