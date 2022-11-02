Москва, 2 ноября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. С 3 по 6 ноября в учреждениях Москвы пройдёт более 160 мероприятий, подготовленных ко Дню народного единства. На культурных площадках подготовили лекции, концерты, творческие занятия, выставки, спектакли, детские представления, показы фильмов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк в Москве

«Все желающие смогут познакомиться с традициями народов России на этнографических викторинах, диктантах и мастер-классах по разным ремеслам», — отметила Сергунина.

В библиотеке №260 проведут исторический час, посвященный предводителям народного ополчения 1611–1612 годов Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Библиотека №259 приглашает на интерактивную программу, посвященную народным промыслам. В театральной гостиной Дома Гоголя состоится лекция о жизни и творчестве архитектора-реставратора Петра Барановского, одного из наиболее известных исследователей древнерусского зодчества. В кинотеатрах сети «Москино» зрителям покажут историко-биографические картины о непобедимом флотоводце Федоре Ушакове, эпохе Петра I, об офицерах и матросах Балтийского флота «Моонзунд».

На мастер-классах в парках «Северное Тушино», «Фили», «Красная Пресня», «Митино», музей-заповедник «Царицыно» можно будет изготовить сувениры.