Москва, 1 ноября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительсту проработать ряд мер по поддержке туристической индустрии в стране. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В частности, глава государства поручил представить предложения по государственной поддержке проектов по импортозамещению товаров и оборудования для оснащения гостиниц, круизных судов, горнолыжных комплексов и аквапарков, если такие такие товары не имеют российских аналогов.

При этом правительству поручено обеспечить «синхронизацию сроков реализации таких проектов и периода, в котором будут снижены ввозные таможенные пошлины на такие товары и оборудование (с постепенным повышением таможенных пошлин на них при создании отечественных производств)».

Также правительству поручено рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки для туристических организаций за счёт увеличения предельного дохода и предельной численности работников, установленных для применения упрощенной системы налогообложения.

Предельный доход для таких организаций предлагается установить на уровне 300 млн рублей, предельную численность работников — до 250 человек, остаточную (балансовую) стоимость основных средств — до 250 млн рублей.

Кроме этого, предлагается установить ставку 0% по налогу на добавленную стоимость для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность или предоставляющих гостиничные услуги. Условии для этого предлагается сделать реализацию такими компаниями полного объёма услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения.