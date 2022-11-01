Астана, , 22:06 — REGNUM В ходе президентской кампании в Казахстане (выборы запланированы на 20 ноября 2022 года) нет изменений в механике происходящих процессов. Работают прежние политтехнологи и технологии, есть только одно принципиальное отличие. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Казахстана Максим Казначеев.

Казахстан Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Эксперт считает, что с точки зрения организации избирательной кампании «особых отличий от прошлых выборов нет».

«По большому счету, работают те же самые команды политтехнологов, что и в 2019 году, и которые принимали участие в предыдущих выборах с участием экс-президента Нурсултана Назарбаева. Поэтому с точки зрения механики процессов изменений нет. Есть изменения с точки зрения акцентов избирательных кампаний. После январских событий (беспорядки в Казахстане в начале 2022 года — Прим. ИА REGNUM) акценты сместились, и основной вопрос заключается в том, чтобы обеспечить легитимность власти действующего президента без подкрепления этой легитимности со стороны «старой элиты», — сказал политолог.

Он пояснил, что «во время выборов 2019 года основным доверенным лицом тогда еще кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева был Нурсултан Назарбаев. Сейчас перед командой действующего президента стоит задача — обеспечить его политическую легитимность без поддержки со стороны экс-президента».

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