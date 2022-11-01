Челябинск, 1 ноября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Челябинской области 2 ноября автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. Об этом сообщает 1 ноября региональное управление МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололёд опасен

Причиной стала непогода. По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 2 ноября на Южном Урале пройдут дожди и мокрый снег. В связи с этим на дорогах возникнет сильная гололедица.

«Если же поездка необходима, то следует быть очень осторожными и соблюдать правила безопасности», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале в ближайшее время похолодает до минусовых температур.