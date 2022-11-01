Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Американская поп-певица Тейлор Свифт впервые за пять лет пообещала провести гастрольный тур в честь выпуска нового альбома, который уже побил несколько музыкальных рекордов, сообщает 1 ноября Reuters.

Тейлор Свифт Cosmopolitan UK

Певица подтвердила, что поведет несколько концертов на американских стадионах в 2023 году и пообещала объявить о международных турне чуть позже.

Ранее альбом Свифт Midnights установил очередной рекорд: композиции певицы заняли все десять первых позиций в недельном чарте Billboard Hot 100.

Напомним, свой десятый по счёту альбом Midnights Тейлор Свифт выпустила 21 октября 2022 года. Всего за четыре дня после релиза он разошёлся тиражом более миллиона копий и стал самой продаваемой пластинкой 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Тейлор Свифт установила уникальный рекорд в истории чарта Billboard Hot 100

Читайте развитие сюжета: Альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой в 2022 году