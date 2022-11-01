Ижевск, , 21:42 — REGNUM В Удмуртии с начала года по состоянию на 1 ноября заключено 2806 социальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Контракт

В том числе, 1461 контракт — на поиск работы, на осуществление деятельности ИП (индивидуального предпринимателя) — 658, 189 контрактов – на ведение личного подсобного хозяйства, 498 контрактов направлены мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

В этом году на мероприятия в рамках социальных контрактов было выделено 332,5 млн рублей, отметил глава республики Александр Бречалов. В этом году появилось новое направление по ведению личного подсобного хозяйства в качестве самозанятого.

Социальные контракты заключаются в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России за полгода было заключено около 100 тыс. социальных контрактов, которые помогли почти 300 жителям страны. Как ранее отмечала первый замминистра труда Ольга Баталина, самые популярные направления — поиск работы и развитие своего дела.

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