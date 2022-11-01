Москва, , 21:53 — REGNUM Прибегать к решительным действиям на юге Сербии необходимо тогда, когда станет известна цель возможной провокации. При этом конфликт может разгореться в любой момент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возможное обострение ситуации на административной границе Сербии и Косово — это повторение августовских событий или что-то новое? Будут ли нивелированы эти шаги по радикализации и противостоянию сторон вновь? Скорее всего, надо ждать звонка сверху. Надо проанализировать, с чем связано новое противостояние. Если прошлое событие было больше связано с ситуацией в Тайване, то с чем связан нынешний накал с обеих сторон конфликта?» — задаётся вопросами собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что армия Сербии находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Об этом 1 ноября сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

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