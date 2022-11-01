Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс раскритиковал Россию после сообщений о том, что утром 31 октября в Киеве после ударов по объектам критической инфраструктуры пропали свет, вода и связь, сообщает 1 ноября Reuters.

Нед Прайс U.S. Department of State

Прайс обвинил Россию в нарушении работы водо- и энергоснабжения Киева и заявил, что это усложнило быт жителей территории б. УССР.

Напомним, что недавно на территорию бывш. УССР были поставлены немецкие системы IRIS-T. На видеокадрах, которые были распространены 31 октября, видно, как ракеты киевской ПВО взрываются в небе, не найдя цель. Поражение объектов в Киеве и Киевской области подтвердили местные власти.

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