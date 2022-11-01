Москва, , 21:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию в стране круглогодичных морских курортов. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Представить предложения по созданию к 2035 году на территории России федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год», — говорится в поручении.

Правительству поручено определить территории, на которых могут быть созданы такие курорты, а также разработать предложения по их мастер-планированию, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом.

Согласно поручению, данной работе должны быть привлечены «ведущие компании, имеющие опыт территориального проектирования лучших мировых курортов».

Кроме этого, глава государства поручил обеспечить ведение реестра населённых пунктов, имеющих высокий туристский потенциал, а также разработку и реализацию комплекса мер по созданию объектов туристической инфраструктуры в таких населенных пунктах.

Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 марта 2023 года.