Москва, 1 ноября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию в стране круглогодичных морских курортов. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Представить предложения по созданию к 2035 году на территории России федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год», — говорится в поручении.

Правительству поручено определить территории, на которых могут быть созданы такие курорты, а также разработать предложения по их мастер-планированию, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом.

Согласно поручению, к данной работе должны быть привлечены «ведущие компании, имеющие опыт территориального проектирования лучших мировых курортов».

Кроме этого, глава государства поручил обеспечить ведение реестра населённых пунктов, имеющих высокий туристский потенциал, а также разработку и реализацию комплекса мер по созданию объектов туристической инфраструктуры в таких населенных пунктах.

Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 марта 2023 года.