Москва, , 21:30 — REGNUM 5 ноября 2022 года в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России отечественные писатели-фантасты, ученые и представители космической отрасли примут участие в круглом столе «Русский космос в фантастике и в жизни».

Середина XX века — эпоха первых успехов человечества в освоении космоса — стала общемировым временем расцвета космической фантастики. Иван Ефремов, Александр Казанцев, братья Стругацкие, Кир Булычёв и многие другие писатели создали произведения, вошедшие в культурный код нашей страны. Фантастическая литература и космическая отрасль служили топливом друг для друга - фантасты ставили перед учеными невыполнимые задачи, а реальные достижения инженеров вдохновляли писателей на еще более дерзкие мечты.

В начале XXI века космическая фантастика стала менее заметной темой в русской литературе, хотя многие философские проблемы, поднятые в прошлом писателями-фантастами до сих пор не нашли своих решений, а современные космические исследования ставят перед землянами уже новые вопросы, требующие осмысления в культуре.

Круглый стол «Русский космос в фантастике и в жизни» призван возобновить важный обмен идеями между литераторами и специалистами российской космонавтики. На нем ведущие фантасты, ученые, космонавты, инженеры, а также общественные деятели, обсудят пути взаимодействия с литературным сообществом для придания нового дыхания космической фантастике и популяризации русского космоса.

К дискуссии приглашены писатели Василий Головачев, Андрей Рубанов, Эльберд Гаглоев, космонавты Валерий Токарев и Сергей Трещев, ученые Алексей Паевский и Леонид Еленин, общественные деятели Артем Кузнецов (клуб Настоящий писатель) и Александр Швейдель (общественный совет Министерства культуры России)

Начало мероприятия в 14:00. Адрес: Москва, Красноармейская улица, д. 4.