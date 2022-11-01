Бишкек, 1 ноября 2022, 21:29 — REGNUM За девять месяцев 2022 года в рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» выделена только треть от обещанных властями Киргизии 10 млрд сомов (7,38 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по аграрной политике
По словам заместителя министра финансов Жибек Дуйшеевой местные аграрии получили по этому проекту лишь 3,4 млрд сомов (2,51 млрд рублей).
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Депутатов возмутило то, что несмотря на близкий конец года, остальные 6,6 млрд сомов (4,87 млрд рублей) по-прежнему остаются неосвоенными — фермеры их так и не получили.
В ответ на это замглавы Минфина заявила, что в соответствии с условиями этого проекта, запрос на выделение денег на развитие агропромышленного комплекса формируется самими сельхозпроизводителями.
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