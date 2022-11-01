Бишкек, , 21:29 — REGNUM За девять месяцев 2022 года в рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» выделена только треть от обещанных властями Киргизии 10 млрд сомов (7,38 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по аграрной политике

Киргизы President.kg

По словам заместителя министра финансов Жибек Дуйшеевой местные аграрии получили по этому проекту лишь 3,4 млрд сомов (2,51 млрд рублей).

Читайте также: В Киргизии 97% льготных кредитов для фермеров получают чиновники

Депутатов возмутило то, что несмотря на близкий конец года, остальные 6,6 млрд сомов (4,87 млрд рублей) по-прежнему остаются неосвоенными — фермеры их так и не получили.

В ответ на это замглавы Минфина заявила, что в соответствии с условиями этого проекта, запрос на выделение денег на развитие агропромышленного комплекса формируется самими сельхозпроизводителями.

Читайте также: «Киргизия полностью зависит от поставок продовольствия из России» — мнение