Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Начальник полиции Капитолия Томас Мангер призвал увеличить финансирование сотрудников ведомства для более надежной защиты конгрессменов в условиях опасного «политического климата в США», сообщает 1 ноября Reuters.

Конгресс США (сс) Dan Scavino

С данным предложением Мангер выступил после того, как на супруга спикера палаты представителей США Ненси Пелоси было совершенно нападение.

Напомним, что ранее Демократическая партия призвала лишить правоохранительные органы финансирования на фоне массовых выступлений активистов BLM. После этого в некоторых городах мэры от демпартии сократили расходы полицейских участков и уволили часть сотрудников.

Недавно в ответ профсоюз полицейских американского города Хьюстон отказался поддерживать кандидатов от Демократической партии на промежуточных выборах.

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