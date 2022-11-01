Нижний Новгород, 1 ноября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Мобилизованным для участия в специальной военной операции жителям Нижегородской области предоставляют спецоборудование — тепловизоры, квадрокоптеры и навигаторы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Mitch Nielsen Дрон

Читайте также: Нижегородские военкоматы прекращают вручать мобилизационные повестки

Также в военные части, в которых происходит подготовка нижегородских добровольцев и мобилизованных граждан везут плащ-платки, тактические защитные очки и перчатки, тёплые вещи и предметы первой необходимости.

Кроме того, региональные власти закупили более 5 тысяч кроватей и спальных принадлежностей для призванных в армию в ходе частичной мобилизации нижегородцев, находящихся на полигоне в Мулино.

Читайте также: Более 331 млн рублей выделят на поддержку семей мобилизованных нижегородцев