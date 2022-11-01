Рим, 1 ноября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Италии не произойдет возврата к системе, при которой граждане выходят на пенсию не ранее 67 лет, заявил 1 ноября заместитель министра труда Клаудио Дуригон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Ведомство оперативно подготовит предложения о новом варианте пенсионной реформы, который вступит в силу с 2023 года, добавил он.

По инициативе либералов в 2011 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. С 2019 годаэтот вариант реформы по инициативе правой «Лиги» был отменен. С этого периодаизменения вносятся ежегодно. В настоящее время действует «правило 102» (сумма возраста и стажа не должна быть меньше 102).