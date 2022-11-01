Москва, 1 ноября, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду ведет себя так, словно обладает абсолютной властью в стране, но это не соответствует действительности, и реакция власти на протесты в Кишинёве лишь усугубляет ситуацию в республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«То, что происходит в Молдавии, имеет фактор общегражданского протеста. Не припомню, чтобы выходило такое количество людей и их так подавляли. Здесь видится то самое начало конца. Майя Санду, видимо, чересчур заигралась в собственное величие, демонстрируя своему электорату и населению Молдавии, что у неё есть абсолютная власть. У неё таковой нет. И своими политическими принципами она усугубляет ситуацию и ведёт к радикализации противостояния на всей территории республики и в Гагаузской автономии Молдавии», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что в Кишинёве продолжаются масштабные протесты с требованием отставки президента страны Майи Санду и проведением социально-экономических реформ. Молдавские правоохранители задержали более 80 участников акции протеста.

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