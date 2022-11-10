Остров Хейса

10 ноября 2022 | Время чтения 5 мин

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 11:24 — REGNUM Земля Франца-Иосифа — архипелаг общей площадью 16 134 км². Архипелаг состоит из 192 небольших островов, но за последние годы благодаря спутниковым снимкам было обнаружено ещё 40 островов. Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники, которыми покрыто 87% территории архипелага.

Земля Франца-Иосифа — крупный архипелаг в Северном Ледовитом океане Александр Полегенько © ИА REGNUM

О возможности существования земли восточнее архипелага Шпицберген говорил ещё в 1763 году Ломоносов.

Ледники в Северном Ледовитом океане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Природа Земли Франца-Иосифа Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники Александр Полегенько © ИА REGNUM

В конце 1860-х годов русский метеоролог Александр Иванович Воейков поставил вопрос об организации большой экспедиции для исследования полярных морей. Эту идею поддержал географ князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Наблюдения над льдами Баренцева моря привели его к заключению, что:

«между Шпицбергеном и Новой Землёй находится ещё не открытая земля, которая простирается к северу дальше Шпицбергена и удерживает льды за собой… Возможное существование такого архипелага указал в своём превосходном, но мало известном докладе о течениях в Ледовитом океане русский флотский офицер барон Шиллинг».

Природа Земли Франца-Иосифа Александр Полегенько © ИА REGNUM

Природа Земли Франца-Иосифа Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экспедицию планировали провести в 1871 году, но государство не выделило средств — и её пришлось отменить. В результате архипелаг открыла австро-венгерская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегетхоф» в 1873 году.

Природа Земли Франца-Иосифа Александр Полегенько © ИА REGNUM

Айсберг Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первая российская экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа отправилась только в 1901 году на ледоколе «Ермак». Именно команда вице-адмирала Степана Макарова впервые подняла над островами российский флаг.

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» в Северном Ледовитом океане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1926 году СССР объявил о правах на все известные и ещё не открытые земли и острова, заключённые в секторе Арктики между меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы и таким образом Земля Франца-Иосифа была включена в состав СССР.

Вид на остров Хейса с высоты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Хейса — небольшой остров в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. С севера и северо-востока остров омывают воды пролива Ермак, с юга — пролива Маркома, а с востока — Австралийского пролива.

Виды на острове Хейса с судна «Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Хейса был открыт в 1901 году экспедицией Болдуина-Циглера и назван по имени известного американского исследователя Гренландии и Канадского Севера Исаака Хейса.

Сейчас на полярной станции на Острове Хейса работают лишь несколько полярников Александр Полегенько © ИА REGNUM

Спуск на воду лодки с судна «Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Спуск на воду лодки с судна «Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участник экспедиции направляется к берегам острова Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Побережье острова Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выход на берег острова Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Климат на острове Хейса арктический, вечная мерзлота. Здесь часто встречаются белые медведи, моржи и птичьи базары.

Гага — северная утка Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1957 году на острове Хейса была открыта самая северная и самая крупная арктическая обсерватория «Дружная», которую перевели из Бухты Тихой острова Гукера. На ней трудились более ста полярников. Они изучали северное сияние, космические лучи, льды и воду океана, атмосферу и магнитное поле Земли.

Остров Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

На берегу озера Космического возвели дома для участников 10-й гидрографической экспедиции Главсевморпути под руководством опытного полярника И. Я. Михаленко. В этом же году теплоход «Немирович-Данченко» привез на остров сборные дома, геофизическое оборудование, стартовые установки для пуска метеорологических ракет.

Пресноводное озеро Космическое. Даже зимой озеро не промерзает до дна Александр Полегенько © ИА REGNUM

Обсерватория имени Эрнста Кренкеля ныне заброшена Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1957 году вокруг озера Космического были построены первые дома для участников экспедиции Александр Полегенько © ИА REGNUM

В настоящее время дома на острове Хейса находятся в запустении Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенный дом на острове Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM Компас на одном из заброшенных домов Александр Полегенько © ИА REGNUM

С распадом СССР полярная станция на острове Хейса пришла в упадок. Александр Полегенько © ИА REGNUM

22 октября 1957 года на острове Хейса была запущена первая геофизическая ракета. Кроме вертикального зондирования атмосферы на острове Хейса проводились также стандартные метеорологические наблюдения, геомагнитные и ионосферные исследования, начатые в Бухте Тихой.

Первые постройки на берегу озера Космического Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первые постройки на берегу озера Космического Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первые постройки на берегу озера Космического Александр Полегенько © ИА REGNUM Первые постройки на берегу озера Космического Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первые постройки на берегу озера Космического Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники, которыми покрыто 87% территории архипелага Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1965 году обсерватория «Дружная», в составе которой находилась метеостанция, передана Диксонскому районному радиометцетру Управления по изучению Арктики и Антарктики. В 1972 году обсерватории было присвоено имя прославленного полярного радиста Героя Советского Союза Э. Т. Кренкеля.

В советские годы на полярной станции острова Хейса трудилось около 100 человек Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полярная станция на острове Хейса возобновила свою работу лишь в 2004 году Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды острова Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды острова Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Айсберги у берегов острова Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1980-х годах на острове Хейса в рамках эксперимента бурили скважины для термометрических замеров и поиска нефти. На Земле Франца-Иосифа таких вышек для разведочного бурения было сооружено три, уцелела лишь одна на острове Хейса.

Советская буровая вышка разведочного бурения Александр Полегенько © ИА REGNUM

С распадом СССР полярная станция на острове Хейса пришла в упадок. 26 сентября 2001 г. на станции произошёл пожар, 9 октября персонал станции был вывезен и знаменитая обсерватория была временно законсервирована. Лишь в ноябре 2004 года полярная станция возобновила свою работу.

Остров Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

На Острове Хейса регулярно проходят экологические акции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Благодаря усилиям волонтёров с острова была вывезена большая часть мусора Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как и на любом другом острове Арктики, здесь множество заброшенной техники Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1981 году на острове разбился самолёт ИЛ-14 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Самолет перевозил оборудование и учёных для обсерватории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенная техника на острове Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

В настоящее время жизнь на острове Хейса понемногу оживает. В 2005 г. было открыто самое северное в мире почтовое отделение «Архангельск 163 100». В постройке, где сейчас располагается почтовое отделение, трудился советский писатель Владимир Санников. Здесь в 1985 году он писал книгу «Не говори ты Арктике — прощай».

На острове Хейса работает почтовое отделение. В этой же постройке писатель Владимир Санников написал книгу «Не говори ты Арктике — прощай» Александр Полегенько © ИА REGNUM

На станции ежегодно находятся несколько полярников, которые продолжают вести наблюдения. В августе 2022 года на острове запустили два новых пункта Федеральной астрономо-геодезической сети (ФАГС), позволяющие существенно расширить возможности получения навигационной информации в Арктическом регионе. Оба пункта оснащены современной спутниковой аппаратурой геодезического класса точности и начали передачу навигационной информации в Центр точных эфемерид Центра «Геодезии, картографии и ИПД».

Научные исследования на острове Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Научно экспедиционное судно «Михаил Сомов» в летний сезон навигации доставляет на остров топливо, оборудование, продовольствие и новую смену полярников.

Доставка на остров Хейса новой смены полярников и продовольствия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Смена полярников на ОГМС им. Э. Т. Кренкеля Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа экспедиции судна «Михаил Сомов» в Северном Ледовитом океане Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прокладка топливного шлага с судна «Михаил Сомов» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прокладка топливного шланга по Северному Ледовитому океану Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров будет обеспечен топливом весь следующий год Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды на острове Хейса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа авиации над водами Северного Ледовитого океана Александр Полегенько © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Арктика: исчезающий остров Визе — фоторепортаж