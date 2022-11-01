Рим, 1 ноября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Новое правительство Италии намерено уточнить правила выплаты так называемого «пособия по гражданству» (по бедности), заявил 1 ноября заместитель министра труда Клаудио Дуригон.

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Сотни тысяч получателей пособия являются трудоспособными гражданами, было бы «нормально и правильно», чтобы они получали его лишь на протяжении определенного срока, выбирая за это время то или иное предложение о трудоустройстве, отметил он.

Пособие по гражданству (по бедности) было введено в 2019 году по инициативе популистов. Граждане страны с доходом менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на жилье, если требуется) могут получать от государства «разницу». Пособие получают более миллиона семей (почти два миллиона человек).