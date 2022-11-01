Москва, 1 ноября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать в качестве меры поддержки оплату внутренних туристических поездок для членов семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Правительству России представить предложения по выделению именных сертификатов для оплаты внутренних туристических поездок детей и других членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции», — говорится в поручении.

Соответствующий доклад премьер-министр Михаил Мишустин должен представить главе государства до 1 декабря 2022 года.