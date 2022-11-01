Луганск, , 21:09 — REGNUM В Луганской Народной Республике заработала благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» для родителей тяжелобольных детей. Об этом ИА REGNUM 1 ноября сообщили в министерстве здравоохранения ЛНР.

Работа медсестры в прививочном кабинете Дарья Драй © ИА REGNUM

Служба поиска медицинской помощи представляет собой горячую линию, обратившись к операторам которой родители могут рассчитывать на помощь в лечении ребёнка. Обратиться к специалистам родители могут, если возникли трудности с получением или оплатой лекарств, назначенного лечения, технических средств реабилитации или обследований. Операторы кол-центра помогут заявителям с оказанием психологической помощи.

Телефон горячей линии +7 (800) 303-30-30 будет работать по будням с 6:00 до 18:00 (совпадает с мск). Можно также оставить письменное обращение в форме обратной связи на сайте службы.

Сопровождать заявителей специалисты будут до момента получения помощи.