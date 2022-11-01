Сочи, Краснодарский край, , 21:08 — REGNUM В Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Пока что обозначены некоторые нюансы. Далее — читаем Станислава Тарасова и его материал «Саммит в Сочи. Путин — Алиеву и Пашиняну: ребята, давайте жить дружно».

Владимир Путин, что в целом встреча была полезной. Ранее сообщалось, что Пашинян предлагал внести в текст заявления тезис о том, что армянская сторона поддерживает российский подход по проблеме Нагорного Карабаха, но в принятом тексте нет упоминания Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Главное — необходимо отметить одно важное положение: стороны договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года». Это даёт основания для мирного решения давнего вопроса.

При этом некоторые моменты могут свидетельствовать о том, что Москва принимает идею выступать в роли важной, но не единственной переговорной площадки между Баку и Ереваном, что вносит дополнительные нюансы в драматургию всего переговорного процесса. И даже если в Брюсселе состоится подписание мирных договоров между Баку и Ереваном, то сделать это без подключения к вопросу России никак не удастся.