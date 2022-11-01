Москва, , 21:26 — REGNUM «Дальневосточный экспресс» в пятый раз стартует в московском метрополитене. Брендированный поезд вышел на Арбатско-Покровскую линию московского метро, торжественный запуск состава состоялся в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2022». Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Запуск тематического электропоезда «Дальневосточный экспресс», вагон «Якутия» ЯСИА.ru

«Уже в пятый раз мы отправляем в путешествие по рельсам московского метрополитена «Дальневосточный экспресс». В чём его смысл? Мы хотим дать возможность москвичам прикоснуться к огромной, прекрасной и во многом неизведанной земле Дальнего Востока. Это не единственный мостик, которым бы мы хотели связать столицу нашей Родины и Дальний Восток. Например, «дальневосточный гектар» может получить любой россиянин. Этой возможностью воспользовалось более 109 тыс. человек, среди которых 1,6 тыс. москвичей», — отметил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Пассажиры «Дальневосточного экспресса» смогут познакомиться с достопримечательностями и природой ДФО, выбрать понравившиеся точки на туристической карте и составить авторский маршрут, почувствовать вкус и гостеприимство дальневосточных регионов. Также внутри вагонов размещена информация о жизни и работе, а также о программах поддержки на Дальнем Востоке.

Первый вагон под названием «Дальний Восток — место для жизни», расскажет о том, как модернизируют города ДФО, создают новые рабочие места и образовательные проекты, запускают многочисленные социальные и демографические программы, среди которых «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный квартал», «Гектар» и другие. Второй вагон — «Дальний Восток — простор для путешествий» — поможет пассажирам составить свой собственный маршрут для поездки в восточные регионы России. В третьем вагоне можно узнать о том, благодаря чему Дальнему Востоку удаётся демонстрировать хорошие темпы развития.

В последующих вагонах размещена информация об особенностях развития каждого из одиннадцати дальневосточных регионов и размещены QR-коды, с помощью которых пассажиры смогут посмотреть ролики о регионах Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке стартовал новый этап всероссийской акции, в рамках которой специалисты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) окажут содействие для посещения студентами и школьниками предприятий — резидентов префрежимов, реализующих инвестиционные проекты.

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