Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В школах, детских садах и учреждениях культуры Ростовской области празднование Нового года и Рождества состоится в привычном формате без сокращений. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель на территории пространства Севкабель

«В дни самого любимого и волшебного праздника государственные учреждения культуры с радостью будут ждать своих юных посетителей и их родителей на новогодних программах. Именно в преддверии этих праздников взрослые ожидают перемен к лучшему, а дети сильнее обычного верят в чудеса. Встреча 2023 года не станет исключением: в государственных театрах, музеях, библиотеках и филармонии пройдут новогодние ёлки», — сказал Гуськов.

Новогодние спектакли уже готовят Ростовский государственный музыкальный театр, Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького, Ростовский театр кукол имени В. С. Былкова. Встречи Нового года и Рождества пройдут также в музеях, библиотеках Дона.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области не будут проводить массовые мероприятия по случаю празднования Нового года. Донской губернатор Василий Голубев также запретил руководителям муниципальных образований Ростовской области тратить бюджетные деньги на закупку новых новогодних украшений.

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