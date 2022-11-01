Рим, 1 ноября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Жесткие решения нового правоконсервативного правительства Италии по борьбе с незаконными массовыми рейв-вечеринками напоминают о временах фашизма, заявил 1 ноября лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

European Parliament Энрико Летта

Как сообщалось ранее, правительство внесло изменения в Уголовный кодекс страны, — согласно поправкам, за организацию подобных несогласованных массовых акций может грозить до шести лет лишения свободы.

Новые власти Италии занялись этой проблемой на первом же заседании правительства после выборов. Основная проблема заключается в том, что на подобных мероприятиях, куда съезжаются тысячи молодых граждан из разных стран ЕС, «процветает» наркоторговля, отметили в правительстве.

Никакого основания вспоминать о «свободе собраний», когда речь идет о такого рожа сборищах, нет, убеждены министры.